Утро воскресенья в Петербурге спокойно: пробки составили всего 1 балл

В Санкт-Петербурге наступил последний день выходных перед рабочей неделей. На дорогах спокойно, — город спит.

На утро воскресенья пробки в Северной столицы составляют всего один балл. Немного изменится ситуация только к 12 часам: пробки вырастут до 2 баллов. К 14 часам уровень загруженности дорог доберется до 3 баллов.

Также в Петербурге продолжаются строительные работы, а значит на дорогах все же есть ограничения.

В Северной столице сложно с движением в переулке Челиева, Константиновской улице, на Большом Сампсониевском проспекте, улице Швецова, на Шуваловском проспекте от Южной улицы до Александровской улицы.

В последний день выходных горожане решили подольше поспать. При этом на дорогах города сложная ситуация из-за возможной метели и ветра. Сегодня необходимо быть особенно внимательными, выходя на улицу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Петербурге на Дальневосточном проспекте до 10 декабря ограничено движение.