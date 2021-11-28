На Большеохтинском проспекте горела кухня в ночь на 28 ноября

В ночь с субботы на воскресенье, 27 ноября в двухкомнатной квартире Красногвардейского района вспыхнул пожар.
В Красногвардейском районе Петербурга на Большеохтинском проспекте, 14 произошло возгорание на кухне двухкомнатной квартиры.
В пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу сообщили, что около 21:10 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Большеохтинском проспекте. Спасатели прибыли на место и выяснили, что горит кухня на площади 3 квадратных метра.
Пожар удалось потушить практически за 20 минут. В 21:31 возгорание было ликвидировано.
Сведения о пострадавших в инциденте не поступали. К устранению пожара было привлечено 9 человек личного состава и две единицы специальной техники.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красногвардейском районе Петербурга жилое здание на Большеохтинском проспекте 12 досрочно включили в программу капитального ремонта.