В Ленобласти еще 386 человек заразились ковидом

В Ленобласти продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Pixabay

В Ленобласти продолжают бороться с коронавирусом. Фото: Pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 386 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 89 711 случаев ковида. При этом выздоровели 70 615 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 2 072 случая. На первом Москва — 3 086 случаев. На третьем месте Московская область — 2 046.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что власти Израиля приняли решение на две недели закрыть границы для иностранцев в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон» отличается от других вариантов необычными, но при этом относительно легкими симптомами у инфицированных молодых пациентов.