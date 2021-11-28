В США от коронавируса умерло более 766 тыс. человек

В России от ковида умерло более 272 тысяч граждан. Фото: pexels.com

В России от ковида умерло более 272 тысяч граждан. Фото: pexels.com

По всему миру продолжают ежедневно регистрировать новые случаи заражения COVID-19. Наличие данного вируса выявили уже у 261 млн 636 тыс. 136 человек.

По данным SCMP на воскресенье, 28 ноября, на всей планете от COVID-19 умерло 5 млн 202 тыс. 761 человек.

На первом месте по количеству зараженных инфекцией по-прежнему США, там коронавирусом больны уже 48 млн 202 тыс. 463 человека, на втором месте Индия — 34 млн 572 тыс. 523, затем идет Бразилия 22 млн 76 тыс. 863 человека.

Россия занимает пятое место. В стране коронавирус подхватили 9 млн 570 тыс. 373 человека, умерло при этом 272 тыс. 755 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург рассказал, когда начнут применять препарат от коронавируса из антител.