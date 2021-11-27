Гинцбург рассказал, когда начнут применять препарат от коронавируса из антител

Препарат от коронавируса на основе антител начнут массово применять не раньше конца 2022 года. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, к сожалению, да. Этот препарат увидит жизнь, по всей видимости, в лучшем случае в конце наступающего года, а не в начале»,- сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

С начала пандемии в России выявлено 9 536 825 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 271 531 летальный исход, выздоровели 8 237 465 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.