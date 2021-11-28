Поклонская показала, как выглядит ее выходное утро в Кабо-Верде

Поклонская показала, как выглядит ее выходное утро в Кабо-Верде
Наталья Поклонская. Фото: instagram.com/nv_poklonskaya/

Посол России в островном государстве Кабо-Верде Наталья Поклонская у себя в Instagram опубликовала видео о том, как она проводит свой выходной день.

«Вот так проходит мое выходное утро», — подписала она ролик.

На опубликованных кадрах дипломат просыпается, встает с кровати, пьет кофе и играет с котом.

Напомним, 13 октября стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы представлять интересы России в государстве на островах Зеленого Мыса. Наталья Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД, бывший депутат Госдумы РФ также уже собрала всю информацию о Кабо-Верде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября начала работу Госдума восьмого созыва, на первой пленарке депутаты приступили к решению кадровых и организационных вопросов.

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