Путин выразил соболезнования в связи со смертью Градского

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Градского
Президент России Владимир Путин. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью музыканта направил Александра Градского.

Он направил телеграмму его родным и близким, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. По предварительной информации, причиной стал инфаркт головного мозга.

Градского экстренно доставили в московскую больницу 26 ноября с подозрением на инсульт. Певец пожаловался на плохое самочувствие, еще находясь у себя дома. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привел перенесенный им в сентябре коронавирус.

Александр Градский в 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 ноября ночью около 2 часов скончался народный артист России Александр Градский.

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