Шайбы Овечкина и Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона». В составе победившей команды отличились Александр Овечкин, Алексей Протас, Дмитрий Орлов и Джон Карлсон. У «Каролины» шайбы забросили Йеспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 33 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.