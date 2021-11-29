Боярский: «Зенит» не оступится и не упустит чемпионство!»

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне.

«Зенит» не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Зенит» одержал победу над ЦСКА и упрочил свои позиции в РПЛ.

Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрея Мостового (90+4).

«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. ЦСКА находится на шестом месте с 24 очками.

Следующий матч состоится 3 декабря. «Зенит» встретится с «Ростовом».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вячеслав Малафеев оценил вероятность ухода Семака из «Зенита».