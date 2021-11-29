Боярский: «Зенит» не оступится и не упустит чемпионство!»

Народный артист России Михаил Боярский заявил, что «Зенит» не упустит чемпионство в этом сезоне.
«Зенит» не оступится и не допустит ошибок! Это исключено. Мы не упустим чемпионство. У команды из Санкт-Петербурга нет соперников», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».
Напомним, «Зенит» одержал победу над ЦСКА и упрочил свои позиции в РПЛ.
Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Отличились Клаудиньо (34-я минута) и Андрея Мостового (90+4).
«Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 36 очков. ЦСКА находится на шестом месте с 24 очками.
Следующий матч состоится 3 декабря. «Зенит» встретится с «Ростовом».
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