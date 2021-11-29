В связи с пандемией на окраинах Петербурга открываются новые рестораны

В связи с пандемией на окраинах Петербурга открываются новые рестораны. Фото: pixabay.com

В связи с пандемией на окраинах Петербурга открываются новые рестораны. Фото: pixabay.com

В спальных районах Петербурга появляется все больше ресторанов с хорошим сервисом в связи с пандемией коронавируса.

Появление на окраинах города ресторанов с высоким уровнем сервиса связано с ограничениями, в частности переходом многих сотрудников на удаленку. Об этом пишет «Деловой Петербург».