В связи с пандемией на окраинах Петербурга открываются новые рестораны

В спальных районах Петербурга появляется все больше ресторанов с хорошим сервисом в связи с пандемией коронавируса.
Появление на окраинах города ресторанов с высоким уровнем сервиса связано с ограничениями, в частности переходом многих сотрудников на удаленку. Об этом пишет «Деловой Петербург».
Людям, которые работают из дома, особенно важно качество сервиса и приготовленной еды, отмечает руководитель ресторанного направления холдинга «Бронка Групп» Галина Белоусова. Таким людям не выгодно посещать центр города для того, чтобы поесть в ресторане, поэтому заведения сами перебрались на окраины.
По словам экспертов, новая сложившаяся тенденция не несет угрозу центральному ресторанному бизнесу. Вероятность появления гастрономических новинок на окраинах очень маловероятна. Однако, при этом для посетителей предлагается сезонные меню, или добавлять новое блюдо раз в три месяца, чтобы они не потеряли интерес к новым заведениям.
Управляющий заведением Easy Breezy на Петроградской стороне Роман Савельев заявил, что жители спальных районов не готовы видеть гастрономичские изыски в местных ресторанах, так как философия таких мест попросту с этим не соотносится.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что 23 ноября сотрудники петербургских баров, кафе и ресторанов обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой отменить запрет на работу по ночам для заведений общественного питания.