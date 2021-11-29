В Москве после победного матча «Зенита» задержали болельщиков ЦСКА

В Москве после победного матча «Зенита» задержали болельщиков ЦСКА
Полицейские задерживали футбольных фанатов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Десятки болельщиков отправились в отделение полиции.

В Москве 28 ноября состоялся матч «Зенита» и ЦСКА, который завершился победой петербургской команды со счетом 2:0. После этого были задержаны десятки болельщиков ЦСКА, о чем пишет РИА Новости.

Известно, что футбольные фанаты некоторое время не могли спокойно покинуть трибуны домашнего стадиона. Обыски продолжались в течение нескольких часов.

По предварительным данным, причиной повышенного интереса к болельщикам стало пиротехническое шоу, которое устроили фанаты ЦСКА на фан-секторе под конец игры. В числе задержанных есть женщины и несовершеннолетние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл ЦСКА и укрепил лидерство в РПЛ.

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