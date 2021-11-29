В Петербурге заблокировали сайты с жестокими аниме, которые «плохо влияют на детей»

Суд запретил доступ сразу к двум ресурсам.
В Санкт-Петербурге заблокировали два сайта, на которых были опубликованы аниме-сериалы. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Известно, что в суд обратился прокурор, который потребовал запретить доступ к сайтам, на которых, по его мнению, размещены жестокие аниме, плохо влияющие на детей.
Специалисты ГБУ ДПО «Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования» подтвердили, что в аниме присутствуют сцены насилия и нецензурной лексики.
Суд требования административного истца удовлетворил.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга запретил еще пять аниме.