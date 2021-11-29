Директор петербургского лицея оценил инициативу по мониторингу соцсетей учеников

Директор считает, что давать правовую оценку действиям кого-либо могут только сотрудники правоохранительных органов.

Директор петербургского лицея №369, член регионального штаба ОНФ Константин Тхостов рассказал, что думает о том, когда преподаватели следят за социальными сетями своих учеников. Такое, например, происходит в Курганской области, где учителям доплачивают за слежку шесть тысяч рублей в месяц. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Тхостов подтвердил, что классные руководители действительно довольно тесно общаются со школьниками. Но это не значит, что они способны давать правовую оценку действиям учеников – этим должны заниматься сотрудники правоохранительных органов. Важно, чтобы внимание со стороны педагога оставалось «легитимным, абсолютно четко определенным».

Директор полагает, что каждый должен заниматься своим делом и не нужно делать учителей «крайними». Тхостов предложил обязать мониторить соцсети специальные центры сопровождения, которые помогают предотвратить кризисные ситуации, связанные с обучающимися.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что уволенная за секс-блог учительница хочет создать центр помощи по вопросам полового воспитания.