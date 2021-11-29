Росгвардейцы задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском

Росгвардейцы задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском
Сотрудники Росгвардии задержали хулигана. Фото: пресс-служба Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском проспекте.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября. Поздним вечером администратор гостиницы, увидев по камерам видеонаблюдения хулигана, сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативно прибывшие стражи порядка задержали на месте постояльца, который выломал входную дверь в одном из номеров.

Мужчину доставили в отдел полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы поймали рецидивиста, обокравшего строительный магазин на Партизана Германа. Злоумышленник похитил товары в строительном магазине на сумму 24 тыс. рублей. Задержанного отправил в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Похищенные товары были изъяты. Возбуждено уголовное дело.

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