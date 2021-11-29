Росгвардейцы задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, выломавшего дверь в гостинице на Московском проспекте.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 ноября. Поздним вечером администратор гостиницы, увидев по камерам видеонаблюдения хулигана, сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оперативно прибывшие стражи порядка задержали на месте постояльца, который выломал входную дверь в одном из номеров.

Мужчину доставили в отдел полицию для выяснения обстоятельств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы поймали рецидивиста, обокравшего строительный магазин на Партизана Германа. Злоумышленник похитил товары в строительном магазине на сумму 24 тыс. рублей. Задержанного отправил в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Похищенные товары были изъяты. Возбуждено уголовное дело.