Росгвардейцы поймали рецидивиста, обокравшего строительный магазин на Партизана Германа

Росгвардейцы поймали рецидивиста, обокравшего строительный магазин на Партизана Германа
Мужчину задержали на выходе из магазина. Фото: pixabay.com

Мужчина не собирался платить за товар.

Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленобласти.

Росгвардейцы 20 ноября, вечером, задержали рецидивиста, похитившего товары в строительном магазине на сумму 24 тыс. рублей. Это случилось в Красносельском районе Петербурга на улице Партизана Германа.

Известно, что мужчина ранее уже неоднократно привлекался у уголовной отвественности. Задержанного отправил в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Похищенные товары были изъяты. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге росгвардейцы задержали строптивого работника пункта металлолома.

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