Петербуржец получил штраф за удар по ноге и лицу представителей власти

Петербуржец получил штраф за удар по ноге и лицу представителей власти
Мужчина ударил представителей власти. Фото: Pixabay

Зеленогорский районный суд Петербурга признал виновным Александра Наумова.

Мужчину, подозревали по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

1 августа, вечером, Наумов «выпил лишнего». Мужчина находился в Зеленогорске у дома № 25 по проспекту Ленина.

Оперативники Курортного района требовали от горожанина прекратить нарушение общественного порядка и проследовать с ними в отдел полиции. Однако петербуржец этого не желал. Он ударил полицейского ногой по правой голени. Кроме этого, женщине-правоохранителю досталось по правой скуле.

Александр Наумов вину полностью признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что антипрививочница при задержании распылила дихлофос в лица росгвардецев.

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