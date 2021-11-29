Лишение свободы и штраф в 370 тысяч: мужчина обезобразил «Эрмитажный театр»

Лишение свободы и штраф в 370 тысяч: мужчина обезобразил &#171;Эрмитажный театр&#187;
Суд наказал "художника". Фото: unsplash

Мировой судья Петербурга назначил Сергею Комову наказание в виде ограничения свободы сроком на 10 месяцев. Кроме этого, с виновного взыщут 370 тыс. 943 рубля.

Комова признали виновным по статье «Вандализм».

В прошлом году, 29 августа, виновный и еще два человека раскрасили боковые поверхности фасада части здания «Эрмитажного театра».

На стенах появилась надпись в 50 метров не несущая смысловой нагрузки. Здание было обезображено. Комов и его соучастники осквернили особо ценный объект национального и культурного наследия, являющийся достоянием народов РФ.

«Государственному Эрмитажу» причинили ущерб на 370 тыс. 943 рубля. Виновный свою вину не признал, а также не стал давать показания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанет лжесын, обманувший пенсионера на 30 млн рублей.

"Государственный Эрмитаж "Эрмитажный театр". мировой суд петербурга новости СПб


 

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