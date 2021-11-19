В Петербурге перед судом предстанет лжесын, обманувший пенсионера на 30 млн рублей

В Петербурге перед судом предстанет лжесын, обманувший пенсионера на 30 млн рублей
Мошенник обманул пенсионера. Фото: pixabay.com

Мужчина смог убедить пенсионера, что он помогает свою сыну, попавшему в беду.

В Санкт-Петербурге направили в суд уголовное дело о телефонном мошенничестве в отношении 83-летнего мужчины, который лишился из-за своей доверчивости 30 миллионов рублей. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По предварительным данным, злоумышленник позвонил петербуржцу 1938 года рождения и представился его сыном. Он уверял, что попал в аварию, и, чтобы избежать ответственности, нужно заплатить крупную сумму денег. Пожилой мужчина передал 2 миллиона рублей и 12 тысяч евро через водителя такси, который ни о чем не подозревал.

Обвиняемый забрал деньги у станции метро «Шушары». Он нанес материальный ущерб в размере 30 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пенсионерка из Петербурга продала квартиру и передала 6,8 млн рублей мошенникам.

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