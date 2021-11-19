Пенсионерка из Петербурга продала квартиру и передала 6,8 млн рублей мошенникам

В Петербурге разыскивают мошенника, который убедил пенсионерку продать квартиру и отдать ему деньги.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в полицию обратилась 79-летняя пенсионерка с улицы Доблести, дом 26/2. Она рассказала, что с июля по октябрь ей звонил «сотрудник ФСБ». Неизвестный убедил женщину, что на ее имя оформили несколько кредитов. Он заявил, что для задержания мошенников необходимо провести фиктивную сделку купли-продажи ее квартиры.

Пенсионерка в итоге продала свою квартиру, а после сложила полученные 6,8 миллиона рублей в полиэтиленовый пакет и повесила его на спинку скамейки у своей парадной. Неизвестный заверил ее, что эти деньги заберет сотрудник МВД. Из окна она увидела, как с ее пакетом скрылся мужчина на вид 27-35 лет.

Полиция составила ориентировку на мошенника. Возбуждено уголовное дело.

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