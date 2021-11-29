Выступление стендап-комика Руслана Белого накануне мероприятия было отменено

Артист Руслан Белый считает, что его концерт отменили из-за политических шуток, а он сам попал в список «нежелательных» артистов.

Осенью у артиста было отменено три из пяти запланированных концертов в связи с запретом властей. Об этом он сообщил в подкасте «Бухарог Лайв».

По словам Белого, выступления не состоялись в Калуге и Санкт-Петербурге. Организаторы говорили комику о запрете властей. Только один раз отмену концерта официально объяснили, сославшись на то, что концерт не согласован городским комитетом по культуре. Кроме того Белый также отметил, что ему отказали в участии в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, несмотря на предварительную договоренность.

По мнению комика, он попал в список «нежелательных артистов», который утвержден в администрации президента.

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