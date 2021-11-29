Более 80% россиян считают себя счастливыми

Не считают себя счастливыми 14% опрошенных жителей России.

Преобладающее большинство ответило, что считает себя вполне счастливыми. Об этом стало известно после опроса, проведенного ВЦИОМ.

Так, 84% россиян ответили, что счастливы, 14% считают иначе. Индекс счастья составил 71 пункт. Это на 17 пунктов выше показателя марта этого года.

Опрашиваемые, главным образом, чувствуют себя счастливыми в связи с тем, что здоровы они сами и их близкие. Такой ответ дали 29% граждан. Из-за того, что у людей есть семьи хорошо себя ощущают 27%.

Те, кто считаются несчастными, сетуют на положения дел в стране, таких 8%. Плохое настроение преследует также граждан стеснены в денежных средствах (7%).

Половина респондентов считают, что в их окружении примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых людей.

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