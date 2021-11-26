Россиянка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла почти 60 млн рублей

Россиянка купила лотерейный билет на сдачу и выиграла почти 60 млн рублей
Билет оказался выигрышным, девушка стала обладательницей 58,7 миллиона рублей. Фото: pixabay

Девушка с Кубани стала обладательницей почти 60 миллионов рублей благодаря лотерейному билету, который купила на сдачу в магазине.

В крупнейшем распространителе гослотерей «Столото» рассказали, что жительница Краснодарского края летом ездила в Мурманск и там зашла в продуктовый магазин. Продавец предложила ей купить на сдачу лотерейный билет «Спортлото «6 из 45», передает РИА Новости.

Билет оказался выигрышным, девушка стала обладательницей 58,7 миллиона рублей. Правда, узнала она об этом только через несколько месяцев.

После покупки билета она зарегистрировалась в личном кабинете на сайте «Столото», а после увидела в нем информацию о неполученном выигрыше. По словам победительницы, она была в шоковом состоянии.

Она поделилась, что теперь сможет получить высшее образование в области дизайна и искусства. Также хочет съездить в Канаду и пожертвовать средства в фонд помощи животным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России предложили продлить сроки лотереи за вакцинацию.

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