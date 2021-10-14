В России предложили продлить сроки лотереи за вакцинацию

Лотерею, в которой разыгрываются призы по 100 тыс. рублей, могут продлить на месяц и за это время провести два дополнительных розыгрыша. Соответствующие проект постановления правительства подготовил Минфин.

Согласно документу, предлагается завершить розыгрыш не 1 декабря, как планировалось изначально, а 31 декабря. Число денежных призов предлагается увеличить с 1 тыс. до 2 тыс., а вот размер приза останется неизменным.

Как сообщил РБК, также розыгрыш могут начать проводить в четыре этапа, а не в два.

Напомним, розыгрыш проходит на сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Призеров определяет компьютер на основе случайной выборки. Для получения денег победителям в личном кабинете нужно предоставить информацию о банковской карте «Мир».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в середине сентября в России были определены первые 500 победителей лотереи среди привитых.