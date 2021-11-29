Петербургские хирурги вернули младенцу с рубцовым стенозом гортани способность дышать

Петербургские хирурги вернули младенцу с рубцовым стенозом гортани способность дышать
Операция прошла успешно. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете прооперировали младенца с рубцовым стенозом гортани. Больше двух недель малыш не мог дышать самостоятельно.

Мальчик по имени Хайруллах родился раньше срока в Грозненском перинатальном центре. Из-за длительной интубации трахеи у малыша образовался рубцовый стенох гортани, потребовалась операция.

Как сообщает пресс-служба университета, в начале ноября петербургские хирурги выполнили ребенку эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией. Операция прошла успешно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленькому жителю Северной столицы провели сложнейшую операцию сотрудники петербургского Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени К.А Раухфуса. В медицинское учреждение ребенка доставил самолет санитарной авиации.

искусственная вентиляция легких новости СПб операция


 

Новости партнеров
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Звезда OnlyFans назвала главные признаки измены
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургские хирурги вернули младенцу с рубцовым стенозом гортани ...
Стало известно последнее желание Александра Градского
Спасатели потушили пожар на 2000 «квадратов» в Коммунаре
В Петербурге на прошлой неделе после 23 часов продолжали работать 10 заведений
Движение транспорта по проспекту Ветеранов ограничат до весны 2022 года
В Петербурге почти 200 школьных классов учатся на «удаленке» ...
Диетолог рассказала о вреде арахиса
Сильный снег и ветер: спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении ...