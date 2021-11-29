Петербургские хирурги вернули младенцу с рубцовым стенозом гортани способность дышать

В Санкт-Петербургском педиатрическом университете прооперировали младенца с рубцовым стенозом гортани. Больше двух недель малыш не мог дышать самостоятельно.

Мальчик по имени Хайруллах родился раньше срока в Грозненском перинатальном центре. Из-за длительной интубации трахеи у малыша образовался рубцовый стенох гортани, потребовалась операция.

Как сообщает пресс-служба университета, в начале ноября петербургские хирурги выполнили ребенку эндоскопическую ларингопластику с баллонной дилатацией. Операция прошла успешно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что маленькому жителю Северной столицы провели сложнейшую операцию сотрудники петербургского Детского многопрофильного клинического центра высоких технологий имени К.А Раухфуса. В медицинское учреждение ребенка доставил самолет санитарной авиации.