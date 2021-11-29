Названы лаборатории Петербурга, где цены на ПЦР-тесты не подорожали

Средняя цена на ПЦР-тесты по Петербургу составила 1 920 рублей. С лета 2021 стоимость исследований на COVID-19 в большинстве лабораторий заметно выросла, выяснил Peterburg2.

Так, например, в аэропорту «Пулково» стоимость ПЦР-анализа составляла 1 950 рублей, в настоящее время пассажирам придется заплатить 2 200 рублей. Результат обещают в течение 24 часов.

В центрах «Хеликс» сдать тест на COVID-19 в июне 2021 можно было за 1 400 рублей. Цена сейчас даже чуть снизилась: 1 290 рублей. Срок выполнения 2 суток, цена за взятие биоматериала не изменилась — 390 рублей.

В лаборатории «Гемотест» выполнение ПЦР-анализа летом 2021 года составляло 1 300 рублей (+280 рублей взятие биоматериала). Цена к концу ноября выросла до 1 490 рублей (+ 170 рублей за взятие биоматериала). В «Лахта-клинике» сдача ПЦР-анализа минувшим летом обошлась бы 2 200 рублей, сейчас — 3 тыс. рублей, но готовность результатов обещают в течение суток.

В лабораториях «Инвитро» ПЦР-тест обойдется 1 490 рублей по записи. В «Ситилабе» ПЦР-тест будет стоить 1 275 рублей при онлайн-оплате (+300 рублей за взятие биоматериала).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили отказ приравнять результат ПЦР-теста к QR-коду.