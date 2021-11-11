В Роспотребнадзоре объяснили отказ приравнять результат ПЦР-теста к QR-коду

В Роспотребнадзоре объяснили отказ приравнять результат ПЦР-теста к QR-коду
Отрицательный тест ничего не доказывает. Фото: unsplash

Отрицательный результат теста не гарантирует наличие иммунитета.

В НИИ Роспотребнадзора пояснили, почему нельзя приравнять результат ПРЦ-теста к QR-коду. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет РБК.

Замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова пояснила, что это необходимо для снижения риска инфицирования, тяжелого течения и смерти тех, кто не болел и не имеет иммунитета. Эксперт убеждена, что прививки должны сделать все, у кого нет противопоказаний.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная добавила, что ей нравится идея введения QR-кодов. Она уверена, что это приостановит распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти вакцинировали почти 750 тысяч человек.

QR-код прц-тест Роспотребнадзор


 

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