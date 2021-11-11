В Ленобласти вакцинировали почти 750 тысяч человек

В Ленобласти вакцинировали почти 750 тысяч человек
Вакцинации иностранных граждан в ТЦ "Платформа. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Число вакцинированных растет с каждым днем.

В Ленинградской области в последнее время увеличился темп вакцинации от коронавируса. На решение некоторых повлиял введенный локдаун. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Известно, что прививки сделали более 746 тысяч человек. За сутки их количество увеличилось на 11 745. Врачи продолжают настаивать на том, что только вакцинация позволяет болеть легче и без серьезных последствий.

Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка, несмотря на вакцинацию, все равно пока остается напряженной. Всего в Ленинградской области успели заболеть более 82,3 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, как лечить ковид в домашних условиях. При легком течении болезни достаточно обычной терапии.

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