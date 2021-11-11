Малышева рассказала, как лечить ковид в домашних условиях

Малышева рассказала, как лечить ковид в домашних условиях
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

При легком течении болезни достаточно обычной терапии.

Телеведущая Елена Малышева рассказала, как стоит лечить коронавирус в домашних условиях. Она поделилась советами с «Вечерней Москвой».

Она отметила, что при легком течении болезни поможет обычная терапия, которую назначают при ОРВИ. Это значит, что можно принимать жаропонижающие при высокой температура, а также привычные лекарства, если нужно избавиться от кашля, насморка или боли в горле.

Если человек понимает, что его состояние ухудшается, то лечиться дома нельзя и нужно звонить врачу. Специалисты примут решение о необходимости госпитализации, а также подскажут, что делать. Напоминаем, что врачи не советуют принимать антибиотики – они не помогают, а лишь вредят при коронавирусе, особенно когда пациент сам назначает себе препарат и дозу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев заразился ковидом от человека с поддельным сертификатом.

Елена Малышева лечение


 

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