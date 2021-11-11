Шепелев заразился ковидом от человека с поддельным сертификатом

Шепелев заразился ковидом от человека с поддельным сертификатом
Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev

Ведущий старался беречь себя, но все-таки заболел.

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что успел переболеть коронавирусом. Подробностями он поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Шепелев отметил, что вовремя сделал прививку и старался соблюдать все меры предосторожности. Несмотря на это, у ведущего диагностировали коронавирус. Когда начали выяснить обстоятельства заражения выяснилось, что один из людей из окружения Шепелева путешествовал с поддельным сертификатом.

Ведущий заметил симптомы заражения спустя пять дней после заражения. Болезнь протекла в мягкой форме. На несколько дней Шепелев лишился вкусов и запахов.

«Зачем делать, если все равно заболел? Так вот именно за тем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий»,

— подметил Шепелев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков пояснил, когда полностью отменят QR-коды.

дмитрий шепелев пандемия поддельный сертификат


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Доктор географических наук: в Петербурге снега не будет до Нового года
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Петербуржцев отстранят от работы за отказ вакцинироваться против COVID-19
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Шепелев заразился ковидом от человека с поддельным сертификатом
ЛенТВ24 выпускает фильм «Поиски» об усыновленных за границу ...
В Кудрово построят еще одну ледовую арену
Жительница блокадного Ленинграда рассказала о непростой жизни в ДНР
В Кремле считают «безумной идеей» возможное введение санкций ...
На Песочном шоссе после жесткой аварии госпитализировали водителя
«Аэрофлот» опроверг информацию о перевозке мигрантов в Белоруссию
Почти 30 объектов благоустройство введут в Пушкинском районе в этом году