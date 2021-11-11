Шепелев заразился ковидом от человека с поддельным сертификатом

Ведущий старался беречь себя, но все-таки заболел.

Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что успел переболеть коронавирусом. Подробностями он поделился с подписчиками в Instagram-аккаунте.

Шепелев отметил, что вовремя сделал прививку и старался соблюдать все меры предосторожности. Несмотря на это, у ведущего диагностировали коронавирус. Когда начали выяснить обстоятельства заражения выяснилось, что один из людей из окружения Шепелева путешествовал с поддельным сертификатом.

Ведущий заметил симптомы заражения спустя пять дней после заражения. Болезнь протекла в мягкой форме. На несколько дней Шепелев лишился вкусов и запахов.

«Зачем делать, если все равно заболел? Так вот именно за тем, чтобы не загибаться от температуры и не страдать от лютых последствий»,

— подметил Шепелев.

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