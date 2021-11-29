Припаркованный посреди дороги автомобиль собрал пробку на Тихорецком

Припаркованный посреди дороги автомобиль собрал пробку на Тихорецком
Брошенный автомобиль на Тихорецком проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Проезд по Тихорецкому проспекту оказался затруднен из-за брошенной посреди дороги машины. Уже покрытый снегом автомобиль собрал пробку позади себя.

О случившемся стало известно сегодня вечером, 29 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто-то забыл машину на проезжей части», — написал автор записи, отметив, что машина мешает проезду.

Судя по кадрам, автомобиль припаркован посреди дороги уже длительное время, машина полностью покрыта снегом. Другим автомобилистам приходится объезжать неподвижный транспорт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утром на улице Софьи Ковалевской произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Проезд оказался затруднен для других участников движения. Информация о возможных пострадавших не приводится.

дтп новости СПб


 

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Припаркованный посреди дороги автомобиль собрал пробку на Тихорецком
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