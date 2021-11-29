Автомобиль остался без бампера после ДТП с маршруткой на Софьи Ковалевской

ДТП на улице Софьи Ковалевской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на улице Софьи Ковалевской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

Утром на улице Софьи Ковалевской произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Проезд оказался затруднен для других участников движения.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 29 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Между маршруткой и маздой», — написал автор записи.

На снимках видно, что иномарка лишилась бампера в результате столкновения с задней частью маршрутки. По предварительным данным, причиной случившегося стало несоблюдение дистанции.

Информация о возможных пострадавших не приводится. Пассажирам маршрутки пришлось искать другой транспорт для дальнейшего передвижения.

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