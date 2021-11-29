Фура и легковушка устроили ДТП на Московском шоссе

ДТП на Московском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

ДТП на Московском шоссе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

На перекрестке Московского шоссе и Курьерского проезда большегруз «протерся» об влетевший к нему в правый бок автомобиль.

О случившемся стало известно в понедельник, 29 ноября. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Дорожный инцидент случился на 5-м километре Московского шоссе, а именно на пересечении с Курьерским проездом. Судя по кадрам, автомобилист пытался перестроиться в средний ряд, но водитель проезжавшей сзади грузовика хотел быстро проскочить вперед. Несовпадение желаний и привело к аварии.

Легковушка осталась без левой фары и переднего/заднего крыла левой стороны. Во время инцидента никто кроме легковушки не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист улетел в отбойник на заснеженной КАД.