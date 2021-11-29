В аэропорту Пулково вечером 29 ноября задержали два самолета

Сегодня вечером, 29 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Ростова-на-Дону и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Азимут» до Ростова-на-Дону. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:35, однако время вылета сдвинули до 20:40. По данным Пулково, рейс еще не вылетел.

Кроме того, из города на Неве с задержкой вылетит рейс до российской столицы, который обслуживает авиакомпания «S7». Вылет был назначен на 20:10, но его отложили до 20:50.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы должны вылететь по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, задержанный после скандала с маской в Пулково, пришел без СИЗ в суд.