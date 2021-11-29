Проект телеканала ЛенТВ24 выиграл всероссийский конкурс «СМИротворец»

Созданный телеканалом ЛенТВ24 проект стал лучшим на общероссийском конкурсе средств массовой информации «СМИротворец».

Как сообщает телекомпания ЛенТВ24, над проектом телеканал работал совместно с областным комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Церемония награждения прошла вечером 29 ноября в Москве на пятом Медиафоруме этнических и региональных СМИ.

Жюри признало цикл передач телеканала «Традиции коренных народов Ленинградской области. Национальная кухня» лучшим проектом в номинации «Телевидение» категории «Этнические и локальные СМИ».

Выпуски про водь и про русских увидели свет в декабре 2020 года. Их подготовили Софья Королева, Семен Котенко, Станислав Черкасов, Рустам Писарчук и Юлия Титова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЛенТВ24 выпускает фильм «Поиски» об усыновленных за границу детях, которые ищут свои корни.