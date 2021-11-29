Шатер для вакцинации от COVID у «Приморской» временно прекратил работу

Шатер для вакцинации от COVID у &#171;Приморской&#187; временно прекратил работу
Шатер для вакцинации у "Приморской". Фото: скриншот "Василеостровский район Санкт-Петербурга" "ВКонтакте"

Жителей Васильевского острова о закрытии шатра для вакцинации против COVID-19, расположенного у станции метро «Приморская».

Об этом стало известно в понедельник, 29 ноября. Как рассказали в пресс-службе администрации района, это временные меры. Как только технические работы завершатся, его откроют.

Пока что привиться можно в 300 метрах на северо-восток — в поликлиническом отделении 3-й поликлиники на Железноводской, 64. Всего для вакцинации доступны 180 пунктов в разных районах Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге вакцинировалось 19 471 человек, что на 10 тыс. меньше по сравнению с предыдущими сутками. По данным оперативного штаба по борьбе с болезнью, полный курс вакцинации прошли 2 208 945 петербуржцев. На сегодняшний день в городе запас препаратов от коронавируса составляет 750 682 дозы.

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Шатер для вакцинации от COVID у «Приморской» временно прекратил работу
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