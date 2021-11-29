В Ленинградскую область 30 ноября придут сильный снег и ветер до 17 м/с

ГУ МЧС по Ленинградской области предупредило местных жителей о неблагоприятной погоде во вторник, 30 ноября.

В пресс-службе ведомства сообщили со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», что во вторник на регион обрушатся сильный снег, метель и сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-17 м/с.

Ночью похолодает до -4…-9 градусов, местами возможно до -12 градусов. Днем прогнозируется температура от -2 до -7 градусов. Вместе с этим ожидается налипание мокрого снега. Автомобилистов предупредили о сложной обстановке на дорогах.

Ветер сохранится и в первый день зимы, 1 декабря. Ожидаются порывы ветра до 15 м/с. А температура воздуха ночью опустится до -13 градусов. На следующий день, в ночь на 2 декабря, заморозки достигнут -17 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды вечером 29 ноября.