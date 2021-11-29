Первоклассника увезли в отдел полиции за снежок в Вечном огне

Мальчик снегом потушил Вечный огонь. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Мальчик снегом потушил Вечный огонь. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Кронштадте сотрудники полиции побеседовали с учеником первого класса, который кинул снежок в пламя Вечного огня.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу. Инцидент произошел 29 ноября на мемориале на Якорной площади. Прохожие заметили ребенка, который снегом затушил пламя Вечного огня, и вызвали полицию.

Вскоре маленького злоумышленника нашли и доставили в отдел. Им оказался первоклассник из местной школы. В отделе с ним и его матерью провели профилактическую беседу о недопустимости таких поступков.

Информацию об инциденте передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

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