Росгвардейцы задержали мужчину, избившего женщину-кондуктора в Петербурге

Конфликт произошел в трамвае №25.

Об этом сообщает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

29 ноября, вечером, росгвардейцы задержали мужчину, который нанес побои кондуктору.

Выяснилось, что между пассажиром и работницей Горэлектротранса произошла внезапная ссора. В результате мужчину ударил сотрудницу по лицу. Как только водитель трамвая заметил драку, то сразу остановил транспортное средство около перекрестка Лиговского проспекта и Курской улицы и нажал на тревожную кнопку.

Вскоре прибыли сотрудники Росгвардии. Дебошира задержали. Его отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.