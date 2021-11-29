Росгвардейцы задержали мужчину, избившего женщину-кондуктора в Петербурге

Трамваи будут следовать по измененным маршрутам. Фото: ttransport.ru
Конфликт произошел в трамвае. Фото: ttransport.ru

Конфликт произошел в трамвае №25.

Об этом сообщает Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Петербургу и Ленинградской области.

29 ноября, вечером, росгвардейцы задержали мужчину, который нанес побои кондуктору.

Выяснилось, что между пассажиром и работницей Горэлектротранса произошла внезапная ссора. В результате мужчину ударил сотрудницу по лицу. Как только водитель трамвая заметил драку, то сразу остановил транспортное средство около перекрестка Лиговского проспекта и Курской улицы и нажал на тревожную кнопку.

Вскоре прибыли сотрудники Росгвардии. Дебошира задержали. Его отправили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардейцы в гипермаркете задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

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