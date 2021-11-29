Лионель Месси в седьмой раз завоевал «Золотой мяч»

Нападающий ФК «Пари Сен-Жермен» Лионель Мессии в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения премии лучшему футболисту года по версии журнала France Football прошла в парижском театре «Шатле». Победителем в этом году вновь стал аргентинец Лионель Месси. На втором месте в голосовании оказался поляк Роберт Левандовский, тройку замкнул итальянец Жоржиньо.

В этом году Месси в составе аргентинской сборной выиграл Кубок Америки, а по итогам турнира стал лучшим игроком. В составе «Барселоны» стал победителем Кубка Испании, а также был признан лучшим бомбардиром чемпионата страны. В текущем сезоне с ПСЖ форвард сыграл 11 матчей, забив четыре мяча и отдав три результативные передачи.

Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз, что делает его рекордсменом по победам в этой премии. Он уже выигрывал премию в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах.

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