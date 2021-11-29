В Пулково ночью задержали один самолет

В Пулково ночью задержали один самолет
В Пулково задержали авиарейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня ночью, 29 ноября, один международный рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до города Ла Романа в Доминикане. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Ла Роману в 1:00, но вылет перенесли ровно на семь часов — борт поднимется в небо в 8:00. Рейс ZF 945 обслуживает авиакомпания «Азур эйр».

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тренер Ильин, задержанный после скандала с маской в Пулково, пришел без СИЗ в суд.

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