Гинцбург оценил влияние омикрон-штамма на эпидситуацию

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург предупредил, что если новый штамм «омикрон» будет ускорять тяжелое течение коронавируса, то эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.

По словам ученого, его тревожит влияние новых мутаций коронавируса на взаимодействие с клетками организма, что приводит к ускорению перехода болезни в тяжелую форму за 3-4 дня. В этом случае, как считает Гинцбург, эпидемиологическая обстановка по COVID-19 может стать хуже.

Если же от момента инфицирования до перехода болезни в тяжелую стадию будет проходить от 10 до 14 дней, то омикрон-штамм не повлияет на ситуацию с коронавирусом в целом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что симптомы омикрон-штамма можно спутать с другими заболеваниями.