Врач назвал последствие COVID-19, затрагивающее около половины пациентов

Врач назвал последствие COVID-19, затрагивающее около половины пациентов
По словам специалиста, волосы могут выпадать даже после легкой формы коронавируса. Фото: pexels

Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал о том, что после ковида 35-45% пациентов сталкиваются с выпадением волос.

«Выпадение волос при постковидном синдроме наблюдается примерно в 35-45% случаев в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний, статуса вакцинации. Если пациент привит, все протекает легче и реже встречаются подобные симптомы», — приводит его слова URA.RU.

По словам специалиста, волосы могут выпадать даже после легкой формы коронавируса. На этот процесс могут влиять неврологические и эндокринные сбои.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после ковида пациенты стали чаще сталкиваться с прорежением или выпадением волос на голове. Это происходит из-за того, что во время коронавируса организм страдает не только от самого заболевания, но и от токсического действия препаратов для его лечения.

COVID-19 выпадение волос коронавирус


 

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