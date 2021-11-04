Дерматолог объяснила, почему у переболевших COVID-19 выпадают волосы

На потерю волос влияет не только инфекция, но и токсическое действие препаратов для лечения ковида. Фото: unsplash

На потерю волос влияет не только инфекция, но и токсическое действие препаратов для лечения ковида. Фото: unsplash

Дерматолог-трихолог Елена Климкина рассказала, что у переболевших коронавирусом зачастую наблюдается проблема выпадения волос.

По словам специалиста, после ковида пациенты стали чаще сталкиваться с прорежением или выпадением волос на голове. Это происходит из-за того, что во время коронавируса организм страдает не только от самого заболевания, но и от токсического действия препаратов для его лечения. Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечает Климкина, потеря волос происходит не сразу, а спустя месяц-два после перенесенной инфекции. Это связано с особенностью цикличности развития волоса, который проходит определенные фазы.

Она подчеркнула, что волосы начинают выпадать не постепенно, а внезапно, из-за чего пациенты впадают в панику. Для обследования и назначения лечения проводятся определенные анализы, необходимые конкретному пациенту — кровь, забор волос или чешуек кожи.

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