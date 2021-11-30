На Комендантском заметили снежного «дрифтера» на ВАЗ

На Комендантском заметили снежного &#171;дрифтера&#187; на ВАЗ
Петербуржцы заметили дрифтера. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петебург" соцсети "ВКонтакте"

С наступлением снежной погоды в Петербург пришел сезон «дрифта». Горожане пожаловались на шум от развлечений автомобилистов.

Подробности очевидцы рассказали в ночь на вторник, 30 ноября. Кадры заездов по заснеженным улицам опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Открыт сезон дрифта», — написал автор записи.

Шумный автогонщик на ВАЗ был замечен у торгового центра «Лондон Молл» на улице Коллонтай. По словам очевидцев, неизвестный автомобилист на стареньком авто решил «подрифтовать» на территории рядом с торговым центром

Обстановка вокруг лихача не смутила, он беззаботно наворачивал круги на покрытой снегом дороге.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 29 ноября спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погодных условий. Снег, начавшийся минувшим вечером, продолжился до самого утра.

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