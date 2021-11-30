Офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях со 192 млн рублей

Офицеров Росгвардии заподозрили в махинациях со 192 млн рублей
Выясняются все обстоятельства. Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов могут стать фигурантами уголовного дела.

Семь офицеров Росгвардии подозреваются в злоупотреблениях и хищения – по данным «Коммерсанта» они присвоили 192 миллиона рублей. Газета делится такой информацией, ссылаясь на собственные источники.

Ожидается, что в скором времени в отношении сотрудников правоохранительных органов возбудят уголовное дело. По предварительным данным, злоумышленников удалось поймать при проверке в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы «Недвижимость», которая должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. На создание системы выделили 192 миллиона рублей, но она так и не заработала. Получается, что деньги были «освоены».

Среди подозреваемых: генерал-майор Андрей Козлов, генерал-лейтенант Алексей Беляков, генерал-майор Александр Выродов, генерал-лейтенант Валерий Дугинов и три полковника.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что росгвардейцы задержали мужчину, избившего женщину-кондуктора в Петербурге.

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