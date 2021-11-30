Полиция не нашла нарушений при проведении акции сотрудниками «Метростроя»

Полиция не нашла нарушений при проведении акции сотрудниками «Метростроя»
Фото: Telegram-канал "КВ"

У Смольного собрались 90 человек, которые не нарушали общественный порядок.

В Санкт-Петербурге вчера утром, 29 ноября, состоялось собрание сотрудников «Метростроя» у здания Смольного. Известно, что из-за невыплаченных зарплат к правительству пришло около 90 человек. Как стало известно Gazeta.SPb, мероприятие было мирным и в итоге никто не был задержан.

В полиции отметили, что не было ни флагов, ни плакатов, ни других средств агитации. К Смольному также пришли журналисты. После того, как инициативная группа граждан подала петицию по волнующему их вопросу, люди разошлись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к зданию Смольного в Петербурге вышли оставшиеся без денег из-за банкротства «Метростроя».

метрострой новости СПб полиция Смольный


 

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