Полиция не нашла нарушений при проведении акции сотрудниками «Метростроя»

У Смольного собрались 90 человек, которые не нарушали общественный порядок.

В Санкт-Петербурге вчера утром, 29 ноября, состоялось собрание сотрудников «Метростроя» у здания Смольного. Известно, что из-за невыплаченных зарплат к правительству пришло около 90 человек. Как стало известно Gazeta.SPb, мероприятие было мирным и в итоге никто не был задержан.

В полиции отметили, что не было ни флагов, ни плакатов, ни других средств агитации. К Смольному также пришли журналисты. После того, как инициативная группа граждан подала петицию по волнующему их вопросу, люди разошлись.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к зданию Смольного в Петербурге вышли оставшиеся без денег из-за банкротства «Метростроя».