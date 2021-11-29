К зданию Смольного в Петербурге вышли оставшиеся без денег из-за банкротства «Метростроя»

К зданию Смольного в Петербурге вышли оставшиеся без денег из-за банкротства "Метростроя". Фото: Telegram-канал "КВ"

К зданию Смольного в Петербурге вышли оставшиеся без денег из-за банкротства "Метростроя". Фото: Telegram-канал "КВ"

В понедельник, 29 ноября, бывшие сотрудники «Метростроя» вышли к зданию «Смольного», чтобы решить проблему с выплатами после банкротства компании.

После банкротства компании «Метрострой» сотрудникам не выплатили зарплату, и у кого-то она достигает все 300 тысяч. Люди толпой вышли к зданию Смольного. Об этом сообщает Мойка78.

На протест вышли бригадиры, которые теперь являются сотрудниками нового предприятия «Метрострой Северной столицы», но зарплату не выплачивают с прошлого места работы уже полтора месяца.

Бывшие сотрудники «Метростроя» заявили, что они хотят получить ответ от властей Петербурга, которые обещали выплатить все положенные сотрудникам денежные средства и обеспечить «бесшовный» переход в «Метрострой Северной столицы». Никто к рабочим так и не вышел из Смольного.

По словам протестующих, в среднем каждому сотруднику «Метрострой» должен от 150 до 300 тыс. рублей.

Анонс мероприятия был 26 ноября. У здания Смольного протестующих уже ждала полиция.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в начале октября в ряды АО «Метрострой Северной столицы» вступили 72% сотрудников подразделений обанкротившегося «Метростроя».