С дорог Петербурга вывезли 7,7 тыс. кубометров снега, но его не становится меньше

Автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы медленно двигаются по тротуарам, чтобы не упасть.

В Санкт-Петербурге началась настоящая снежная зима. За сутки дорожные предприятия собрали и вывезли с дорог города более 7,7 тысяч кубометров снега. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщили в Смольном.

Северную столицу убирали более тысячи единиц техники и 1180 работников ручного труда. Весь собранный снег утилизируют в ГУП «Водоканал». Несмотря на попытки вовремя убирать осадки, автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы пробираются сквозь сугробы на работы.

«Ранее синоптики предупредили о надвигающемся на Петербург циклоне, который принес с собой сильный снегопад. С вечера понедельника до утра вторника город замело уже 6-сантиметровым слоем снега, который продолжает идти»,

— говорится в сообщении ведомства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях.