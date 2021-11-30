У «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях

У «Проспекта Большевиков» встали трамваи из-за кучи снега на путях
Пробка образовалась из-за кучи снега на путях. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Коммунальщики, которые убирали снег ночью, стали причиной затора утром.

В Кировском районе сегодня утром, 30 ноября, образовалась серьезная пробка из-за снега. Коммунальщики, убирающие осадки ночью, свалили их в одну кучу прямо на трамвайных путях. Теперь один из самых проблемных перекрестков «стоит» практически без надежд на улучшение ситуации.

О коллапсе рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Сугроб образовался на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

Пробка образовалась во всех направлениях. Напоминаем, что утро началось с восьмибалльных пробок – в городе практически не проехать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что еще одно ДТП в снегопад: авто влетело в дорожное ограждение на Ветеранов.

новости СПб пробка снег трамвай


 

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