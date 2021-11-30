«Ласточка» из Пскова опоздала в Петербург из-за снегопада

«Ласточка» из Пскова опоздала в Петербург из-за снегопада
"Ласточка" прибыла в Петербург с опозданием. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Пассажиров развозили по домам на автобусе.

В ночь на 30 ноября «Ласточка» из Пскова, следующая в Санкт-Петербург, внезапно остановилось. Причиной стал снегопад, который помешал поезду вовремя доехать до места назначения. Около часа пассажиры ожидали, когда вновь отправятся в путь. На вокзал они прибыли с опозданием. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Так, вместо того, чтобы приехать в Петербург в 23:03, «Ласточка» прибыли на 1 час 19 минут позже. Пассажиров не бросили в беде и развезли по домам на автобусах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с дорог Петербурга вывезли 7,7 тыс. кубометров снега, но его не становится меньше. Автомобилисты стоят в пробках, а пешеходы медленно двигаются по тротуарам, чтобы не упасть.

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